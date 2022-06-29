Тирасполь, 29 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Члены Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приняли обращение к мировому сообществу в связи с обострением ситуации в регионе. Текст документа 29 июня был обнародован на сайте главы ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Руководство и депутаты высшего представительного и законодательного органа власти Приднестровской Молдавской Республики, выражая волю многонационального народа Приднестровья, ответственно заявляют, что ПМР — исключительно миролюбивое государство, приверженное принципам нейтралитета и решения всех конфликтов за столом переговоров. Мы никогда не вынашивали никаких агрессивных планов в отношении сопредельных стран или других членов международного сообщества», — говорится в заявлении.

Парламентарии подчеркнули, что ПМР никогда давала поводов усомниться в том, что республика стремится к мирному сосуществованию с соседями. Несмотря на сложности с поставками в республику и экономические трудности, Приднестровье приняло десятки тысяч беженцев с Украины.

В заявлении подчеркивается, что заявления представителей киевского режима о том, что в Приднестровье готовят нападение, не имеет никаких оснований. Депутаты также призывают власти Молдавии отказаться от милитаризации, так как это не помогает укреплению доверия к ней.

Напомним, 27 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов нанести удар по Приднестровью в случае атаки оттуда. Вместе с этим власти Молдавии заявляют о планах укрепить армию, а военный бюджет республики в этом году будет удвоен за счет помощи НАТО.