Джакарта, 29 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев, где главу государства встречали заместитель министра иностранных дел Украины, глава комиссии по межправительственным отношениям Украина-Индонезия и официальные лица посольства Индонезии в Киеве, сообщает Kompas.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны посетят город Ирпень на Украине. Глава государства планирует посетить научно-хирургический центр эндокринологии, трансплантации органов и эндокринной ткани в Киеве. В течение дня президент отправится в Мариинский дворец на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во второй половине дня Джоко Видодо вернется на центральный вокзал, а затем отправится на поезде в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо доставил гуманитарную помощь Украине во время визита в Киев.