Майминский район, Алтай, 29 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанет бывший руководитель отдела капитального строительства Майминского района, которого обвиняют в халатности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Gradkostroma.ru Детский сад

По данным следствия, с мая 2021 года по март 2022-го обвиняемый выступал в качестве заказчика при строительстве детсада на 125 мест в рамках нацпроекта «Демография». При этом он своевременно не выявил нарушений при подготовке документации, в связи с чем строительство объекта оказалось невозможным.

«В результате подрядчик приостановил строительство объекта, впоследствии контракт, заключенный в рамках приоритетного национального проекта «Демография», расторгнут в одностороннем порядке, детский сад не построен и не сдан в эксплуатацию в установленные сроки», — отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. К настоящему времени расследование завершено, материалы направлены в Майминский районный суд.