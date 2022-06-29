* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, 29 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники правительства США ведут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о создании механизма, который позволит использовать замороженные валютные резервы Центрального банка Афганистана для сдерживания голода и гуманитарного кризиса в стране. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Недавние сообщения международных организаций, таких как Фонд спасения детей, о том, что дети умирают от голода, и ужасная гуманитарная ситуация, возникшая на юго-востоке Афганистана после недавнего землетрясения, побудили помощников Байдена вступить в переговоры с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по использованию части замороженных валютных резервов афганского Центробанка.

Как сообщает издание, официальные лица США на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложили механизм, с помощью которого чиновники и эксперты Центрального банка смогут применить эти валютные резервы для восстановления стабильности афганской экономики.

Судя по всему, будут приняты меры, чтобы не допустить использования валютных резервов не по назначению.

Два информированных источника сообщили, что одним из вариантов было создание независимого фонда для управления деньгами Центрального банка Афганистана в Соединенных Штатах.

В феврале Белый дом объявил, что половина резервов Центрального банка Афганистана в размере 7 миллиардов долларов будет выделена семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года. Правительство Байдена заявляет, что цель блокировки валютных резервов — помешать афганским радикалам получить доступ к деньгам.

Правительство Байдена надеялось использовать финансовое давление, чтобы заставить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить требования США в отношении прав женщин и инклюзивного правительства в Афганистане. Но, по данным Washington Post, радикалы проигнорировали давление и требования США.

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