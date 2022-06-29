Луганск, 29 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими нацистами Попасной в Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли шесть сотрудников государственного предприятия ЛНР «Луганские коммуникации». Об этом 29 июня сообщает генеральная прокуратура республики в своём телеграм-канале.

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«В результате обстрела, при проведении ремонтно-восстановительных работ, погибли шесть и получили ранения четыре сотрудника ГО ГУП «Луганские коммуникации». Один сотрудник пропал без вести», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следователями генпрокуратуры ЛНР по этому факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК республики «применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «геноцид».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бельгийский премьер-министр Александер де Кроо заявил, что власти Бельгии уверены в том, что конфликт на Украине можно решить только на поле боя, и потому они продолжат оказывать помощь киевскому режиму.