Владивосток, 29 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Приморье первые выходные июля погода прогнозируется неустойчивая — на большей территории пройдут кратковременные дожди с грозами, которые будут ослабевать ночью и возобновляться во второй половине дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнечный день

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2 июля ночная температура будет +12…+19°С, на востоке немного ниже, +9…+11°С. Дневная температура в континентальных районах +22…+30°С, на побережье +17…+23°С.

3 июля температурный фон повысится на несколько градусов.

Во Владивостоке в первые выходные июля обойдется без значительных дождей, в ночные и утренние часы возможен туман и морось. Во второй половине дня погода с прояснениями.

Температура воздуха в ночь на субботу, 2 июля, +15…+18°С, днем воздух прогреется до +20…+23°С. Воскресенье, 3 июля, на 1-3 градуса станет теплее.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 30 июня и в течение суток 1 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди.