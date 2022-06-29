Ростов-на-Дону, 29 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число заболевших крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и лихорадкой Ку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей. Информация опубликована на сайте донского управления Роспотребнадзора, передаёт ИА REGNUM.

Andy Murray Клещ

Так, с начала 2022 года к медикам обратились 2833 человека, пострадавшие от укусов клещей. Из них 1050 — дети в возрасте до 14 лет.

За весь период на Дону зарегистрировано 13 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой, четыре случая заболевания боррелиозом и 16 случаев заболевания коксиеллезом.