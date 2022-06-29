Талица, Свердловская область, 29 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Свердловской области 38-летнюю жительницу Талицы ждёт суд за гибель в ДТП двоих человек, в том числеребёнка. Об этом сообщает областное управление СКР.

Pixabay.com Суд

По данным следствия, утром 22 марта пьяная гражданка превысила допустимую скорость и допустила столкновение с другой легковой автомашиной. В её автомобиле были три человека, в том числе ребёнок, родившийся в феврале. Два пассажира, в том числе ребёнок, погибли.

В пресс-службе областного главка МВД добавили, что водительский стаж женщины составлял шесть лет.