Рязань, 29 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Новую социальную услугу по сопровождению детей в школы и секции дополнительного образования ввели в Рязанской области, сообщает 29 июня пресс-служба правительства региона.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

Помощь будет доступна семьям с детьми-инвалидами, чьи родители не имеют возможности сопровождать их сами.

Кроме того, дополнен региональный перечень соцуслуг, предоставляемых предоставляемых в полустационарной форме соцобслуживания в рамках пилотного проекта по внедрению в Рязанской области системы долговременного ухода. Уход профессионального помощника теперь смогут получать не только нуждающиеся граждане, проживающие в домах-интернатах, но и рязанцы, посещающие профильные организации в режиме дневного пребывания.

Решения приняты на заседании правительства Рязанской области.