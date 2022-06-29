Рига, 29 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум.

Сбор ягод

Латвийские производители ягод, особенно клубники, близки к отчаянию. Катастрофически не хватает сезонных работников, особенно сборщиков ягод, пишет латвийское издание Diena.

Фермеры опасаются, что в нынешнем году большая часть урожая останется в поле и сгниет. По их словам, надежды на то, что места сборщиков займут прибывшие с Украины беженцы, не оправдались — те не желают быть сезонными работниками.

Зане Силгале, владелец предприятия Latvijas zemenes, выращивающего клубнику на площади в семь гектаров, сообщила, что за шесть часов в среднем платят 25 евро, и все зависит от объема собранных ягод.

Если к концу клубничного сезона не удастся найти еще 20 сборщиков ягод, то половина урожая останется в поле, прогнозирует хозяйка.

Единственная надежда фермеров — это школьники, хотя качество их работы сильно отличается. Еще одна надежда — гастарбайтеры из других стран. Однако время по их поиску и официальному оформлению на работу в стране ЕС уже упущено, добавляют латвийские фермеры.