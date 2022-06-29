Краснодар, 29 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Сочи достали из воды машины ставропольских туристов, которые смыло в море во время шторма в ночь на 24 июня. Один из автомобилей — Mercedes, марку второго сложно опознать по кадрам видео, опубликованного телеграм-каналом «Любимый Сочи». Оба они получили многочисленные повреждения. У машин выбиты стекла, покорёжены кузова, багажники и салоны заполнены грязью. Восстановлению они вряд ли подлежат.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Между тем поиск пропавших во время шторма туристов со Ставрополья, которые прибыли на этих машинах, продолжается. Троих детей и одного взрослого ищут сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда и авиазвена Южного АСЦ МЧС. Два отряда спасателей пешком обследуют берег от Туапсе до Агоя и от Шепси до Туапсе, задействованы также три катера и водолазы. Всего в поисках участвуют 163 спасателя.

Как сообщало ИА REGNUM, две автомашины с туристами из Ставропольского края смыло в море в ночь на 24 июня в районе посёлка Зубова щель. Пропали семь человек. Одному мужчине удалось спастись, обнаружены также тела двух женщин.