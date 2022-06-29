В Сочи обнаружены машины жителей Ставрополья, которые смыло в море
Краснодар, 29 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Сочи достали из воды машины ставропольских туристов, которые смыло в море во время шторма в ночь на 24 июня. Один из автомобилей — Mercedes, марку второго сложно опознать по кадрам видео, опубликованного телеграм-каналом «Любимый Сочи». Оба они получили многочисленные повреждения. У машин выбиты стекла, покорёжены кузова, багажники и салоны заполнены грязью. Восстановлению они вряд ли подлежат.
Между тем поиск пропавших во время шторма туристов со Ставрополья, которые прибыли на этих машинах, продолжается. Троих детей и одного взрослого ищут сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда и авиазвена Южного АСЦ МЧС. Два отряда спасателей пешком обследуют берег от Туапсе до Агоя и от Шепси до Туапсе, задействованы также три катера и водолазы. Всего в поисках участвуют 163 спасателя.
Как сообщало ИА REGNUM, две автомашины с туристами из Ставропольского края смыло в море в ночь на 24 июня в районе посёлка Зубова щель. Пропали семь человек. Одному мужчине удалось спастись, обнаружены также тела двух женщин.