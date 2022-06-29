Мадрид, 29 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провели 28 июня краткую встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Сообщается, что 3-4 минутная встреча состоялась в рамках торжественного ужина, организованного королем Испании Филиппом VI.

Известно, что Фумио Кисида первым подошёл к Юн Сок Ёлю, поздравив его со вступлением в должность президента Южной Кореи, а также с победой правящей партии на местных выборах.

В свою очередь, глава Южной Кореи пожелал премьер-министру Японии хороших результатов на предстоящих выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента Японии). Он также отметил, что южнокорейское правительство намерено активно развивать отношения между двумя странами, разрешив спорные вопросы.

Фумио Кисида выразил благодарность за пожелания, отметив, что знает об усилиях Юн Сок Ёля по улучшению двусторонних отношений.