Уфа, 29 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Жители Демского района Уфы остались без горячего водоснабжения. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба уфимской администрации.

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Сообщается, что на улице Дагестанской, 21 специалисты ликвидируют утечку на магистральном водопроводе диаметром 530 мм.

«В связи с этим во всех домах Демского района с 12:00 часов 29 июня и до устранения аварии отключено горячее водоснабжение. Холодное планируется отключить в 18:00 часов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в связи с этим участок улицы Мечтателей, от перекрестка улиц Магистральной и Дагестанской до дома №10/1 по ул. Дагестанской будет перекрыт.

Специалисты предупреждают, что из-за утечки может упасть давление в водопроводных сетях и уменьшится напор воды. Для жителей будет организован подвоз воды.