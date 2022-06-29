Рига, 29 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум.

(сс) Public Domain Photography Цвета Латвии

В латвийском обществе и политическом бомонде широко распространено убеждение, что мировоззрение тесно связано с языком общения. Об этом профессор Рижского университета Страдыня Сергей Крук заявил в эфире «Клуба редакторов» латвийского Dialog TV.

По его мнению, политики и власть, а с ними и латышское население уверны, что правда может быть озвучена только на латышском языке, а на русском языке якобы невозможно говорить о демократических ценностях.

«Латышских политиков не интересует русская аудитория, поэтому вещать в русских медиа на русском языке они не желают. А русский язык, мол, не демократичен, и о ценностях Европы на русском языке говорить неприлично. Они придерживаются ценностей конца XVII-го века — начала XIX-го века. Считают, что мировоззрение тесно связано с языком», — отметил он.

Крук отметил, что проблема в информационном пространстве Латвии связана с тем, что латыши и русские смотрят на мир по-разному.

«На основе контент-анализа латышских СМИ получены выводы: латыши видят мир глазами работников публичного сектора. И среди латышей примерно 23% — то есть, каждый четвертый — работает в государственном секторе. А что такое работа в госсекторе? Социальные гарантии, это трудовой договор».

Среди русских Латвии, добавил профессор, таких в два раза меньше, 12%. Русские в Латвии работают, в основном, в частном секторе, как наемные рабочие, так и бизнесмены.

«И эта разница статистически очень важна. Потому, когда утверждают, что ответы русских отличаются от ответов латышей при проведении опросов, надо понимать, что мир глазами работника, что рискует своими деньгами, работает без отпуска, с утра до вечера, вкладывается в бизнес, следит за конъюнктурой, — это совсем не тот мир, который видит сотрудник госсектора, чиновник» — объяснил профессор Сергей Крук.