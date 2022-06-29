Кабул, 29 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул необходимость создания всеобъемлющего правительства в Афганистане. Об этом он заявил на встрече с председателем Объединённого комитета начальников штабов пакистанской армии Надимом Резой, сообщает «8 Собх».

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

В ходе встречи президент Ирана заявил, что два десятилетия военного присутствия США и НАТО в Афганистане не принесли стране ничего, кроме кровопролития и разрушений.

«Крайне важно, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали в Афганистане правительство на широкой основе, в котором участвуют все этнические группы, чтобы обеспечить мир и развитие в стране», — добавил Раиси.

Иран и Пакистан благожелательно относятся к радикальному движению. Они приняли дипломатов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в посольствах Афганистана. Обе страны сохранили свои посольства в Кабуле после захвата радикалами власти в Афганистане.

Читайте также: Иран и Киргизия обсудили пути установления мира в Афганистане