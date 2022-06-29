Махачкала, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Дагестане утонули двое детей, купавшихся на пляже «Березка» в черте города Махачкалы. Тело одного из девочки-подростка обнаружено, поиск 15-летнего мальчика продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Несчастный случай произошел 28 июня около 16:00 часов. По данному факту проводится доследственная проверка.

AnastassiyaL Берег Каспия

«На пляже «Березка», расположенном на территории Кировского района города Махачкалы, в процессе купания в Каспийском море утонули 15-летний мальчик и 14-летняя девочка. К настоящему времени тело девочки обнаружено, поиск мальчика продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. После проверки будет принято процессуальное решение.