Ярославль, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. 82-летняя Аделаида Бещева из Ярославля подключилась к проекту Народного фронта «Всё для победы», направленному на поддержку военнослужащих и мирного населения ЛДНР. Об этом сообщает ярославское отделение ОНФ.

ОНФ Аделаида Бещева (слева)

Бещева была известна в Ярославле в конце 1980-х годов как один из лидеров общественного движения «Ярославский народный фронт — движение содействия перестройке». Народный фронт боролся за демократию в СССР. Затем на долгое время Бещева пропала из общественной жизни. Сейчас пенсионерка приобрела для солдат шесть профессиональных радиостанций на сумму почти 50 тыс руб.

«Чем дольше я живу, тем больше влюблена в Россию. Мне небезразлично настоящее и будущее нашей страны, я слежу за новостями, стараюсь быть в курсе всего. Донбасс за последние годы сильно пострадал, его постоянно обстреливали, много людей погибло. Узнав из телесюжета, что сегодняшний Народный фронт запустил проект «Всё для победы», я поняла, что не имею права оставаться в стороне», — объяснила Аделаида Бещева.

Как сообщили в ОНФ, каждый день они получают звонки от неравнодушных земляков. Так, бывший военный медик Нина Мартенсон передала для солдат ЛДНР лекарства, средства гигиены, камуфляжную форму, нижнее белье. Александр, ветеран боевых действий в Нагорном Карабахе и Чечне, принес комплекты летней одежды, перчатки, фляги, разгрузочный жилет, маскировочный костюм, бинокль. Пенсионер Николай Иванович перевел 5 тыс руб.

«Эта помощь позволяет силовым подразделениям ЛДНР эффективнее выполнять боевые задачи, снижать потери личного состава и придает нам всем уверенность в том, что вместе мы победим», — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.