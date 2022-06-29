Ветеран демократического движения в Ярославле купила рации солдатам ЛДНР
Ярославль, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. 82-летняя Аделаида Бещева из Ярославля подключилась к проекту Народного фронта «Всё для победы», направленному на поддержку военнослужащих и мирного населения ЛДНР. Об этом сообщает ярославское отделение ОНФ.
Бещева была известна в Ярославле в конце 1980-х годов как один из лидеров общественного движения «Ярославский народный фронт — движение содействия перестройке». Народный фронт боролся за демократию в СССР. Затем на долгое время Бещева пропала из общественной жизни. Сейчас пенсионерка приобрела для солдат шесть профессиональных радиостанций на сумму почти 50 тыс руб.
Как сообщили в ОНФ, каждый день они получают звонки от неравнодушных земляков. Так, бывший военный медик Нина Мартенсон передала для солдат ЛДНР лекарства, средства гигиены, камуфляжную форму, нижнее белье. Александр, ветеран боевых действий в Нагорном Карабахе и Чечне, принес комплекты летней одежды, перчатки, фляги, разгрузочный жилет, маскировочный костюм, бинокль. Пенсионер Николай Иванович перевел 5 тыс руб.