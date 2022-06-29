Благовещенск, 29 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Амурской области 8 июля в День семьи, любви и верности отделения ЗАГС не будут принимать заявления о разводе. Такое решение принято с целью снизить количество расторжения браков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе регионального отделения записи актов гражданского состояния.

OpenClipart-Vectors Развод

Читайте также: В России будут официально отмечать День семьи, любви и верности

Всем, кто принесёт 8 июля заявления о разводе, предложат ещё раз обдумать этот шаг. Сотрудники ЗАГСов хотят таким образом дать возможность расти в полных семьях большему количеству детей, а также сохранить семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня семьи, любви и верности. Отмечать праздник будут 8 июля.