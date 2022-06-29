Таллин, 29 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Переполох в политическом истеблишменте прибалтийских стран вызвало заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас относительно плана обороны региона военным альянсом НАТО. Об этом написал латвийский обозреватель Григорий Антонов в местном издании bb. lv.

Nato.int НАТО

Он напомнил, что Каллас «раскрыла главный секрет НАТО»: «Тайна состоит в том, что НАТО не станет удерживать наступление врага любой ценой, а будет ждать, чтобы накопить силы. Изгнание противника из стран Прибалтики предусмотрено через 180 дней после вторжения».

Журналист оценил слова Каллас как «секрет Полишинеля»: «На самом деле ничего нового эстонский премьер не сказала. Всем, кто изучал вопрос, давно известно, что военные стратеги так и не нашли способа, как надежно предохранить страны Прибалтики от агрессии. Это невозможно в силу географии региона».

Журналист также сообщил, что в каждой из стран Прибалтики на постоянной основе базируются около полутора тысяч военных НАТО, то есть по батальону: «Этого, конечно, крайне недостаточно для того, чтобы дать серьезный бой. Это чисто символические контингенты, работающие в рамках концепции альянса tripwire — «растяжка». Наступил на нее противник — начинают выдвигаться основные силы».

Эстонский премьер считает, что концепция растяжки уже не будет работать после российского вторжения на Украину. Кстати, Каллас заподозрили в том, что она намеренно разжигает страсти перед предстоящим в Мадриде саммитом НАТО, отметил латвийский обозреватель.

«Что действительно непонятно, так это то, почему руководство прибалтийских стран продолжает держать население за дурачков, объясняя им, что мы за НАТО как за каменной стеной, хотя это совсем не так», — считает Григорий Антонов.