Ботлихский район, Дагестан, 29 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Дагестане произошло нападение на местного жителя, которого ранее объявили в розыск по делу о массовой драке в селении Ботлих. Мужчина сам явился в полиции и сообщил, что к драке отношения не имеет, его машина просто попала в поле обзора уличной видеокамеры. С него сняли подозрения и он направился в больницу справиться о здоровье участников драки и сообщить о своей невиновности, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Однако один из их родственников, уверенный в том, что перед ним преступник, напал на мужчину с ножом, ранив его в бедро. Раненый был доставлен в больницу. Где за его жизнь пришлось бороться врачам.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщили в МВД, а нападавший задержан и доставлен в отдел полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском селении Ботлих в ночь на 27 июня произошла массовая драка с поножовщиной и стрельбой. В результате погиб человек, еще трое были доставлены в больницу. Объявлены в розыск четыре человека. Предварительно установлено, что у участников драки возник конфликт на почве разногласий из-за футбола.