Донецк, 29 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за минувшие сутки уничтожили три РСЗО «Град», два БТР и полевой склад боеприпасов ВСУ. Об этом 29 июня сообщили в Народной милиции ДНР.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град», два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. Подавлены четыре огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.