В Костромской области завершили расследование наёмного убийства
Кострома, 29 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Следователи передали в суд дело о попытке наёмного убийства предпринимателя в Костроме. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.
Инцидент произошёл 26 июля 2019 года. Бизнесмен Анатолий Зайченко управлял личным автомобилем «Land Cruiser», двигаясь по промышленной зоне улицы Галичской.
В этот момент в его автомобиль выстрелили 9 раз. Предприниматель получил ранение, но смог вызвать скорую помощь и полицию.
По версии следствия, убийство готовилось заранее. За бизнесменом следили с помощью специальных средств связи. Подозреваемыми по делу проходят два мужчины — один из них являлся исполнителем, другой — заказчиком убийства. Мотивы обвиняемых следствием не раскрываются.
Справка: Анатолий Зайченко зарегистрирован как ИП, и является одним из учредителей компании «Ремстрой». Основной вид деятельности организации — управление имуществом.