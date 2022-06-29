Кострома, 29 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Следователи передали в суд дело о попытке наёмного убийства предпринимателя в Костроме. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Оперативная съёмка СУ СКР Расстрелянный автомобиль

Инцидент произошёл 26 июля 2019 года. Бизнесмен Анатолий Зайченко управлял личным автомобилем «Land Cruiser», двигаясь по промышленной зоне улицы Галичской.

В этот момент в его автомобиль выстрелили 9 раз. Предприниматель получил ранение, но смог вызвать скорую помощь и полицию.

По версии следствия, убийство готовилось заранее. За бизнесменом следили с помощью специальных средств связи. Подозреваемыми по делу проходят два мужчины — один из них являлся исполнителем, другой — заказчиком убийства. Мотивы обвиняемых следствием не раскрываются.