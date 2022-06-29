Ярославль, 29 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославской области к концу 2021 года в индивидуальном пользовании у жителей было 369 тысяч 400 автомобилей, против 367 тысяч 600 автомобилей в конце 2020 года. Об этом сообщает Ярославльстат.

Yarregion.ru Московский проспект в Ярославле

На конец 2021 года на 1000 человек населения региона приходился 301 автомобиль, тогда как в аналогичный период 2020-го лишь 296, а на конец 2017 — 268 автомобилей.

При этом в целом за последнюю пятилетку количество личных легковых автомобилей в Ярославской области выросло на 8,7 процента.