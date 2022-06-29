Мадрид, 29 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Потребительские цены в Испании в июне росли самыми быстрыми темпами за 37 лет, согласно данным, опубликованным 29 июня — всего через несколько дней после того, как правительство объявило о планах потратить 9 млрд евро на смягчение последствий роста инфляции, передает Financial Times.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

Индекс потребительских цен в Испании вырос до 10% в июне 2022 года по сравнению с 8,5% в мае, что было вызвано резким взлетом цен на энергоносители и продукты питания. Эта новость стала очередным признаком усиления инфляционного давления во всей еврозоне.

Базовый уровень инфляции в Испании, который не учитывает цены на энергоносители и продукты питания, вырос в июне до 5,5% — это самый высокий показатель с августа 1993 года.

«Свою роль сыграл и рост цен в гостиницах, кафе и ресторанах, превышающий прошлогодние показатели», — заявило национальное статистическое управление Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил ранее на этой неделе, что правительство продлит свой пакет мер помощи в размере 16 млрд евро еще на шесть месяцев и примет новые меры в рамках плана, который обойдется дополнительно в 9 млрд евро и пока еще ждет одобрения парламента.

План включает в себя снижение налога на продажу электроэнергии, снижение стоимости проезда в общественном транспорте, повышение государственных пенсий и единовременные выплаты в размере 200 евро для граждан, зарабатывающих менее 14 000 евро в год.