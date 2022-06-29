Таллин, 29 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В приграничной с Россией Нарве (северо-восток страны, третий город по населению) доля эстонцев составляет 6%, а тех, кто считает эстонский родным языком, — 2%. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на итоги последней переписи населения.

Панорама Нарвы в середине XVIII века

Отмечается, что в Нарве сейчас проживает 3 100 человек, назвавших себя при опросе эстонцами, что составляет 6% населения города. В то же время тех, кто использует эстонский язык в качестве домашнего языка общения, оказалось из их числа всего 1 200 человек, или 2%.

Руководитель нарвского Эстонского общества Антс Лийметс пояснил этот нюанс тем, что эстонское население Нарвы в основном увеличилось за счет русскоязычных молодых людей, которые окончили среднюю школу, сдали экзамен на гражданство и считают себя эстонцами.

«С 16 лет каждый человек может определять национальность на свое усмотрение», — пояснил он.

Лийметс добавил: «Если человек регистрируется как эстонец, это является выражением признания Эстонской Республике и эстонскому языку. И раз эстонцев так много, то в горсобрании и учреждениях не нужно наряду с эстонским языком использовать другие».

В Нарве проживает почти 54 000 человек. Плотность населения на 1 квадратный км — 785 человек. Более 83% нарвитян — русские по национальности. Это самый русский город Эстонии.