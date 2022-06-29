Село Лазо, Приморский край, 29 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. По новому мосту через реку Соколовка в Лазовском округе открыли движение автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

АО «СПЕЦСУ» Новый мост в Приморье

Читайте также: Назван срок пуска движения по повреждённому наводнением мосту в Симферополе

Отмечается, что новый мост — один из самых крупных и сложных дорожных сооружений, построенных в крае за последние годы. Его длина — почти 130 метров.

Строительство моста в этом месте назрело давно, так как старый был ненадежным.

В Приморье продолжается строительство семи мостов, еще около десяти сооружений капитально отремонтируют, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Параллельно начнется проектирование новых мостовых переходов для возведения их в последующие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильное и пешеходное движение по мосту через реку Салгир на улице Толстого в Симферополе, повреждённому из-за наводнения, планируется открыть через десять дней.