* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 29 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Начальник службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Газни Абдулла Мовахед не принял приказ об увольнении. Об этом сообщает «8 Собх».

ISAF Headquarters Public Affairs Office Газни

Источник сообщил газете, что с момента увольнения Мовахеда прошла неделя, но он не согласился с приказом и продолжает выполнять свои обязанности.

Новым начальником службы безопасности Газни был назначен Нусратулла Хадем, бывший глава департамента транспорта провинции Кабул. Он находится в Газни уже пять дней, но пока не может приступить к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренние столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обострились в ряде провинций Афганистана. Так, в уезде Балхаб провинции Сарипуль радикалы подавляли мятеж маулави Мехди, хазарейского командира группировки.

Читайте также: Бои в афганском Балхабе: заявления и оценки