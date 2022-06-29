Севастополь, 29 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Фамилию бывшего президента Украины Леонида Кучмы убрали с гранитной доски, на которой увековечены имена почётных граждан города-героя Севастополя. Об этом 29 июня сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Развожаев напомнил, что на 15-й день проведения специальной военной операции пресс-секретарь Кучмы опубликовал следующее послание: «А в адрес РФ скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июня, депутаты Законодательного собрания Севастополя на пленарном заседании приняли решение лишить Кучму звания почетного гражданина Севастополя.