Уфа, 29 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Трудовой договор с заместителем главы администрации башкирского города Сибай расторгнут после прокурорской проверки. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Уголовное дело

Сообщается, что в 2019 году муниципалитет и ООО «Технострой» заключили контракты на проведение ремонта дорог на общую сумму более десяти млн рублей. При этом контроль за их исполнением был возложен на заместителя главы администрации.

«При этом выполнением работ фактически занимался представитель коммерческой фирмы, который состоял в родственных отношениях с чиновником. Несмотря на это, сотрудник администрации мер к урегулированию конфликта интересов не принял, подписал акты выполненных работ, в результате чего денежные средства поступили на расчетный счет компании», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что ремонт был произведен не в полном объеме и некачественно.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры города Сибай внесли в адрес руководителя органа местного самоуправления представление, в котором потребовали рассмотреть вопрос об увольнении чиновника в связи с утратой доверия.

«В ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования трудовой договор с мужчиной расторгнут», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в отношении него расследуется уголовное дело, которое было возбуждено по признакам превышения должностных полномочий.