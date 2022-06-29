Москва, 29 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Сильный пожар наблюдается в настоящее время в районе Каширского шоссе в Москве. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Пожар в районе Каширского шоссе в Москве 29 июня 2022 года

Над одним из зданий в глубине промзоны на Каширском шоссе в небо поднимаются огромные клубы черного дыма.

При этом, как уточняет телеграм-канал Mash, горит ангар с шинами.

«Ангар с шинами горит на Каширском шоссе в Москве. Площадь возгорания — 500 метров. Периодически случаются небольшие взрывы, есть угроза перехода на соседние постройки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что под Оренбургом в селе Нежинка вечером 28 июня произошёл пожар на пилораме.