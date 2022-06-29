* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 29 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре заявляют, что могут начать военную операцию по задержанию бывших солдат. Об этом сообщает «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Начальник отдела по борьбе с терроризмом управления полиции Кандагара маулави Абдул Гани заявил, что в прошлом месяце они пресекли контрабанду большого количества оружия в Пакистан.

По словам маулави Гани, на основании информации, полученной от контрабандистов, бывшие военные спрятали большое количество оружия. Несколько торговцев оружием в провинции были арестованы.

Ранее афганские радикалы уже несколько раз задерживали и пытали бывших солдат.