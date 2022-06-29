Ростов-на-Дону, 29 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Ростовской области в продаже обнаружена партия креветок с содержанием опасного токсичного вещества — мышьяка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления Роспотребнадзора.

Креветки

В первом квартале 2022 года было исследовано 115 проб рыбной продукций на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и нормативно-технической документации.

«Одна проба морепродуктов (из 19 исследованных проб) не соответствовала требованиям по содержанию токсичного элемента — мышьяка: креветки варено-мороженые неразделанные, изготовитель ООО «Полар сифуд раша» (Россия, Калужская область, г. Кременки)», — уточнили в ведомстве.

Дата изготовления партии опасных креветок — 4 января 2022 года.

Всего изъято из оборота восемь партий в количестве 820 килограммов рыбной продукции.