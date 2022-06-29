Таллин, 29 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сообщил порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, что участвующие в коалиционных переговорах партии достигли договоренности о повышении не облагаемого подоходным налогом минимума.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Предполагается, что он повысится с нынешних 500 евро до размера минимальной зарплаты в 654 евро. «Это означает, что люди с низким и средним уровнем дохода будут получать до 372 евро в год больше», — сказал Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, цель социал-демократов заключается в том, чтобы поднять не облагаемый подоходным налогом минимум до 800 евро, но к реализации этого плана социал-демократы приступят после парламентских выборов.

Ляэнеметс подтвердил, что договоренность была достигнута с партией «Отечество» и Реформистской партией, с которыми социал-демократы намерены создать новое правительство страны.

Партиям также надо достичь договоренности касательно увеличения к 2030 году мощности по производству возобновляемой электроэнергии до такого уровня, который позволит полностью покрывать местное потребление, сказал Ляэнеметс.

Также еще не достигнута договоренность о системе компенсации расходов на энергоносители.