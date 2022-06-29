Осло, 29 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Американский военный деятель, бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис прокомментировал предстоящий саммит НАТО в Мадриде. По его словам, на саммите, который проходит 28−30 июня, будет подчеркнута приверженность НАТО Арктике. Об этом сообщает норвежское издательство High North News.

U. S. Department of Defense Джеймс Ставридис

«Вероятное присоединение двух северных стран, Финляндии и Швеции, повышает важность Крайнего Севера и силу Североатлантического союза в его водах», — заявил Джеймс Ставридис.

В ходе Мадридского саммита НАТО планируют принять новую стратегическую концепцию, которая определит вызовы безопасности, стоящие перед Североатлантическим альянсом. Последняя стратегическая концепция была опубликована в 2010 году.

«Очевидно, что Россия будет у всех на уме <…> НАТО не ищет конфликта с Пекином, но должна быть способна решать проблемы в киберпространстве, правах человека и территориальных претензиях в Южно-Китайском море», — добавил Ставридис.

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