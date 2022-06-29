* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 29 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Два мирных жителя ранены в результате стрельбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Кандагар в Афганистане. Об этом сообщает «8 Собх».

USACE Afghanistan Engineer District-South Кандагар

Стрельба произошла в десятом районе безопасности административного центра одноимённой провинции. Пока неясно, почему радикалы стреляли по мирным жителям, но два дня назад в Кандагаре был убит бывший солдат, а его спутники ранены.

Представитель штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Урузган также сообщил, что два человека получили ранения в ходе столкновений между членами двух семей. Утверждается, что инцидент произошел из-за личной неприязни.

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