Флоренция, Италия, 29 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович перейдёт в итальянскую «Фиорентину» на правах аренды. Об этом 29 июня сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Oleg Bkhambri Лука Йович

Отмечается, что «Фиорентина» согласовала аренду 24-летнего сербского футболиста без права выкупа. Часть зарплаты игроку будет платить «Реал».

Напомним, летом 2019 года Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» за €63 млн. В январе 2021 года он возвращался в стан немецкий клуб в аренду.