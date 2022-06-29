Таллин, 29 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум.

(сс) jarmoluk Ливень

29 июня во многих местах Эстонии кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Непогода сменила стоявшую несколько дней жаркую ясную погоду с температурами выше +30 градусов.

По всей Эстонии фиксируется переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза, во время грозы сильные заряды дождя. Местами возможен туман.

Ветер восточных, на островах также южных направлений 2-8 метров в секунду, во время грозы ветер сильный, порывистый. Температура воздуха — от 16. до 22 градусов тепла.

В течение дня и вечером 29 июня небольшая и переменная облачность сохранится. Во многих местах пройдут дожди с грозами, возможен также град. Ветер юго-восточных направлений 3-9 метров в секунду. Температура воздуха начнет повышаться до +30 градусов.