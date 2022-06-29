Орск, Оренбургская область, 29 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В городе Гае Оренбургской области 28 июня задержан местный житель по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по региону Радик Галимов.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста»). Фигуранту предъявлено обвинение.

Информресурсы сообщают о том, что жертвой изнасилования стала семилетняя дочь мужчины. Однако в СУ СКР по Оренбуржью эти сведения опровергли.