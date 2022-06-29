Кишинёв, 29 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) предоставит Молдавии кредит в размере на развитие бизнес-сектора. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба международной финансовой организации.

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«Совет директоров Всемирного банка утвердил сегодня финансирование проекта повышения конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий на сумму в $50 млн», — сообщили в ВБ.

Ожидается, что средства повысят конкурентоспособность молдавских предприятий, отправляющих продукцию на экспорт. Также это должно помочь оперативно реагировать на кризисные ситуации.

Стоит отметить, что в Молдавии в последние месяцы темпы инфляции выросли почти до 30% в годовом исчислении. Это является самым высоким показателем в Европе. В первом квартале 2022 года рост ВВП страны составил 1,1%.