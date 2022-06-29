Таллин, 29 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Правительство Эстонии выделило Центру госрезерва 170 млн евро на покупку резерва газа в объеме одного тераватт-часа, что соответствует примерно 20% годового потребления Эстонии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В случае, если закупить газ не удастся (учитывая провал первого проведенного тендера), член правления центра Прийт Плоомпуу сообщил ERR, что разработаны другие варианты действий.

«Очевидно, что если цена на газ, которую нам предлагают, начнет превышать среднюю цену, по которой нам следует закупать газ, то нам придется обратиться к правительству и попросить больше денег или изменить план», — сказал Плоомпуу.

По его словам, основной «план А» — это строительство и введение в эксплуатацию в конце нынешней осени СПГ-терминала в порту Палдиски. Тогда необходимости в госрезерве газа не будет, отметил он.

«Мы также знаем, что некоторые предприятия центрального отопления планируют перейти с газа на сланцевый мазут, происходит замена топлива, и это план Б», — продолжил Плоомпуу.

План с госрезервом он назвал «планом Ц», на случай, если первые два не сработают: «Если первые планы провалятся и задействуем план Ц, то очевидно, что чем меньше газа, тем меньше его можно будет продать, и нам придется быстрее начать ограничивать потребителей».

«Вот такая суровая калькуляция», — считает Плоомпуу.

Он добавил, что закупаемый газ нужно где-то хранить. Эстония хранит свои запасы в Инчукалнском хранилище в Латвии, и в настоящее время там нет проблем с местом. «На сегодняшний день там около 9,5 тераватт-часов газа, а общая мощность хранилища составляет 24 тераватт-часа, так что там есть еще достаточно свободного объема», — сказал Плоомпуу.