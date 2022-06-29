Воронеж, 29 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Воронеж получит 63 единицы современных новых автобусов, процесс передачи транспорта уже начался. Об этом написал в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин 29 июня.

Пресс-служба администрации Воронежа Новые автобусы

«Вижу много вопросов в СМИ и соцсетях по транспортной тематике, в частности, по срокам выпуска на линию новых автобусов, по уходу отдельных перевозчиков с маршрутов. Напомню, не так давно в Воронеж прибыла новая современная техника большого класса — 63 единицы. По решению Александра Гусева она в полном объеме будет передана муниципальному «Воронежпассажиртрансу» для работы на городских улицах», — написал мэр.

Глава администрации отметил, что передача автобусов городу уже ведётся, однако она займёт достаточно много времени.

«Приложим максимум усилий, чтобы соблюдение всех формальностей, в том числе, необходимых для выпуска техники на линию, прошло как можно быстрее. Например, мы заранее начали комплектовать предприятие штатом дополнительных водителей, так что их дефицит не станет причиной задержек», — пояснил Кстенин.

Глава администрации Воронежа отметил, что автобусы будут распределены по маршрутам с высоким пассажиропотоком, чтобы около 30% на каждом маршруте составляли автобусы с системой климат-контроля. Также автобусы будут направлены на маршруты, где наибольшие проблемы с транспортной доступностью.

«Весь высвободившийся подвижной состав «Воронежпассажиртранса» усилит транспортную работу на других маршрутах. Так мы еще больше увеличим мощность нашего муниципального транспортного предприятия, а также сможем заместить его силами обслуживание горожан на маршрутах, с которых ушел перевозчик», — уверен Кстенин.

Накануне в Воронеже стало известно об уходе с воронежских маршрутов ООО «Пассажиртранс».