Стокгольм, 29 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. После того, как Турция сняла свое вето, процесс вхождения Швеции и Финляндии в НАТО может продолжаться как обычно. Об этом в ночь на 29 июня в студии телеканала SVT заявил руководитель исследований Института внешней политики Ян Халленберг.

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«Я не могу представить, что турки снова будут ставить палки в колеса», — считает эксперт.

28 июня власти Турции объявили, что поддерживают членство Швеции в НАТО.

«Я думал, что это произойдет где-то с 50-процентной вероятностью. Но существовала также вероятность того, что турки будут играть в эту игру еще несколько месяцев», — комментирует историческое решение Анкары Халленберг.

В то же время он отмечает, что Швеция вряд ли начнет высылать неугодных Турции людей.

«Тогда Швеция перестанет считаться правовым государством», — заключил эксперт.