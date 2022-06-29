Москва, , 11:00 — REGNUM Экспорт китайских товаров в Россию с конца февраля по конец мая 2022 года сократился на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, передаёт 29 июня ТАСС со ссылкой на исследование Института мировой экономики Петерсона.

Контейнеры с товарами из Китая

Также снижение экспорта из КНР в РФ объясняется тем, что сократили производство работающие в Китае иностранные транснациональные корпорации.

Отмечается, что в 2021 году Китай поставил четверть всего импорта России, и объем поставок оценивался в $73 млрд.

При этом импорт из России в Китай, в первую очередь 80% нефти и газа, наоборот, вырос до рекордных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, рост товарооборота между Россией и Китаем составил 28,9% за период с января по май в годовом исчислении.

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