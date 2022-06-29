Дженин, , 11:00 — REGNUM Израильские войска застрелили палестинца рано утром 29 июня во время столкновений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, передает агентство France-Presse. Об инциденте сообщили палестинские и израильские официальные лица.

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25-летний Мохаммад Мареи умер от пулевого ранения в грудь, сообщили в палестинском министерстве здравоохранения. Как передало официальное палестинское информационное агентство Wafa, он был убит во время израильского рейда в городе.

По заявлению израильской армии, военные провели ночные «контртеррористические мероприятия» в нескольких населенных пунктах Западного берега, в Дженине палестинские боевики открыли огонь по войскам.

«Несколько подозреваемых также бросали взрывные устройства в солдат, которые ответили огнем. Было установлено одно попадание», — добавили представители военных, не прокомментировав в частности смерть Мареи.

Его убийство произошло на фоне эскалации насилия в израильско-палестинском конфликте.

С конца марта было убито 19 израильских гражданских лиц на территории Израиля в основном в результате нападений палестинцев и израильских арабов. Израильские силы безопасности ответили почти ежедневными рейдами на Западном берегу, в том числе в Дженине и его окрестностях. По данным ООН, были убиты 48 палестинцев, среди которых предполагаемые боевики, а также некомбатанты, включая журналистку канала Al Jazeera Ширин Абу Аклех, погибшую под огнем израильской армии при освещении рейда в Дженине.

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