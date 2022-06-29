Южно-Сахалинск, 29 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. На Сахалине в отношении начальника ОМВД РФ по Корсаковскому району Ильи Густаса возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в областном СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полиция

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Следователи установили, что в июне 2022 года начальник отдела полиции дал указание своему подчиненному внести данные не соответствующие действительности в документы о совершении 47-летней женщиной правонарушения. После этого она была привлечена к административному наказанию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 27 июня силовиками был задержан начальник ОМВД РФ по Корсаковскому району Илья Густас, а 28 июня суд принял решение об избрании меры пресечения — полицейский проведёт под стражей два месяца, написало ИА Сах. ком.