Хельсинки, 29 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. 28 июня представители Турции заявили, что снимут свое вето и разблокируют процесс вхождения Швеции и Финляндии в НАТО. Как сообщил шведский телеканал SVT, многие финны испытали облегчение после решения Анкары.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Для многих финнов это большое облегчение», — заявила собкор SVTЛиселотт Линдстрём, которая находится в Финляндии.

По ее словам, уже перед саммитом в Мадриде, где и было принято историческое решение, в Финляндии поступали сигналы о том, что «происходит что-то позитивное».

Перед встречей с турецким лидером РеджепомЭрдоганом в Мадриде президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что с нетерпением ждет возможности услышать, какие конкретные требования Турция на самом деле предъявляет Финляндии. По словам Лиселотт Линдстрем, до сих пор они были неясными. Поэтому тот факт, что Турция решила не препятствовать вхождению Финляндии в НАТО, воспринимается как большое облегчение.