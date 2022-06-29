Село Солонешное, Алтайский край, 29 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Активисты ОНФ в Алтайском крае пытаются пресечь новые попытки нанесения ущерба окружающей среде в Солонешенском районе, где, несмотря на судебный запрет, вновь началась золотодобыча. Как следует из пресс-релиза общественников, должностные лица департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) не видят ничего предосудительного в переоформлении лицензии с компании, деятельность которой запрещена судом, на другую, — учреждённую фирмой-нарушителем.

ОНФ Народный фронт борется с незаконной деятельностью золотодобытчиков в Солонешенском районе Алтайского края

«Руководство Сибнедра обосновало свою позицию тем, что в решении суда не содержится запрет на переоформление лицензии. При этом в письме указывается, что цель переоформления разрешительных документов — именно продолжение деятельности на предоставленном участке недр. Казалось бы, яснее некуда: упомянутая деятельность запрещена судом!

Но крючкотворцы из Сибнедра утверждают, что если сменить юридическое лицо, то можно наплевать на суд. Это тождественно ситуации, когда изобличённый преступник просто сменил фамилию, и его отпускают с миром совершать новые преступления», — убеждён модератор тематической площадки «Экология» Народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

Региональное отделение Народного фронта направило генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову жалобу на действия Сибнедра, которые, как убеждены общественники, направлены на преодоление судебного решения и выходят за пределы полномочий органа исполнительной власти.

Активисты настаивают на принятии мер прокурорского реагирования с целью прекращения права пользования недрами по лицензии, выданной (переоформленной) в нарушение решения Центрального районного суда города Барнаула от 18 июля 2019 года, а также недопущения незаконной деятельности, нарушающей права граждан и представляющей угрозу окружающей среде, интересам общества и государства.

«Если потребуется, мы готовы вновь обращаться в суд в защиту прав природы и людей, но такого неприкрытого надругательства над законом и здравым смыслом со стороны чиновников не потерпим», — заключил Алексей Грибков.

Напомним, решением Центрального районного суда города Барнаула по гражданскому делу № 2-182/2019, принятым Именем Российской Федерации, ООО «Ануй» было обязано прекратить деятельность по добыче россыпного золота на участке недр «Россыпь реки Ануй с притоками река Щепета и река Солонешная» в Солонешенском районе Алтайского края, осуществляемой на основании лицензии на право пользования недрами БАР 02 667 БР.

Это решение обжаловалось ответчиками, но апелляционная и кассационная инстанции оставили его в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в начале 2018 года экологи, учёные и местные жители выступили против добычи россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Проект не только представлял опасность для главной водной артерии Солонешенского района, но и ставит под угрозу популяции краснокнижных растений и животных, уникальные археологические памятники и сам неповторимый ландшафт этой красивой горной реки.

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