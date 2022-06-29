Ижевск, , 10:57 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 июня прививку от коронавируса сделали 698 646 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 558 848 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 167 583 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 20 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 163 402 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 486 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки.