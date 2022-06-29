Ижевск, 29 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 июня прививку от коронавируса сделали 698 646 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 558 848 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 167 583 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 20 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 163 402 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 486 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки.