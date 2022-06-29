Москва, , 10:59 — REGNUM Требования к территориальным сетевым организациям (ТСО) и оказываемым ими услугам должны быть максимально емкими, чтобы не допустить недобросовестных участников, которые зачастую ориентированы на краткосрочное извлечение прибыли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по энергетике.

Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По его словам, в России идет консолидация электросетевого комплекса и поэтапно сокращается количество территориальных сетевых компаний. На сегодняшний день их 1680, отметил замминистра.

«По нашим данным, из 1680 ТСО только 19% имеют низкий уровень рисков нарушения работы, то есть обеспечены аварийным запасом в полном объеме, персоналом необходимым квалифицированным и осуществляют полномерную реновацию своих фондов, имеют возможность быстро и качественно оказывать соответствующие услуги по энергоснабжению конечных потребителей», — пояснил Грабчак.